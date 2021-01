Real Madrids omsætning topper blandt mestre i coronasæson

I et økonomisk studie af mesterholdene fra sæsonen 2019/20, der sluttede i august, var Real Madrid det mesterhold i en af de store europæiske ligaer, som var bedst til at få penge i kassen.

Coronapandemien har ramt fodboldklubber verden over på indtægtssiden, og det gælder også de allerstørste klubber.

Den spanske mesterklub havde indtægter for i alt 681,2 millioner euro, hvilket svarer til lidt over fem milliarder kroner. Det er otte procent lavere end sæsonen inden.

Champions League-vinderen Bayern München tager andenpladsen på indtægtslisten, mens de engelske fodboldmestre fra Liverpool indtager tredjepladsen. De havde indtægter for henholdsvis 4,51 milliarder kroner og 4,14 milliarder kroner.

Dernæst følger Paris Saint-Germain, Juventus og FC Porto.

Det viser et studie fra det globale revisionsselskab KPMG.

Alle holdene havde færre tv-indtægter end i sæsonen inden, mens tilskuerindtægterne også var kraftigt reduceret, da alle kampe siden marts har været afviklet uden tilskuere.

For Real Madrid medførte de tomme tribuner en nedgang i indtægter på 260 millioner kroner sammenlignet med sæsonen før.

Liverpool, Bayern München og Real Madrid var som de eneste i stand til at notere indtægtsfremgang på et forretningsområde. Klubbernes kommercielle indtægter steg således med henholdsvis 14, 4 og 2 procent i 2019/20.

På trods af de generelt faldende indtægter formåede Bayern München og Real Madrid begge at komme ud af 2019/20-sæsonen med overskud. Klubberne tjente henholdsvis 44 og 2,2 millioner kroner mere, end de brugte.

Til gengæld tabte PSG over 900 millioner kroner, da sæsonen i den franske Ligue 1 aldrig blev færdigspillet efter coronapandemiens udbrud.

- En krise giver næsten altid muligheden for at fremhæve store udfordringer for forretningsmodeller, men den siger også noget om virksomhedens innovative evner og udviklings- og omstillingsparathed, siger undersøgelsens ophavsmand, Andrea Sartori, der er KPMG's internationale sportschef.

Indtægterne i 2020/21-sæsonen forventes at være markant lavere, da en langt større del af sæsonen vil foregå under coronaprægede forhold.

Således er næsten halvdelen af sæsonen nu afviklet uden - eller med meget få - tilskuere på tribunerne.