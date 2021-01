Real Madrid taber point i vinterkolde Pamplona

Med blot et enkelt point mod rækkens nummer 19 er Real Madrid et enkelt point efter lokalrivalerne Atlético Madrid, som tilmed har spillet tre kampe færre end Zinedine Zidanes tropper.

Der er et hul på tre point ned til FC Barcelona på tredjepladsen.

Første halvleg af opgøret i Pamplona kan givetvis blive en kandidat til en af sæsonens kedeligste og mest begivenhedsløse i sæsonen.

Real Madrid havde bolden i to tredjedele af tiden, men bød ellers kun ind med et skud forbi mål, mens Osasuna hældte mange lange afleveringer frem og noterede sig for et enkelt ufarligt forsøg inden for målrammen.

Flere ord er der ikke grund til at spilde på de 45 søvndyssende minutter.

Seerne blev budt på lidt bedre underholdning efter pausen, som efter bare et par minutter havde budt på lige så mange skudforsøg som hele første halvleg.

Efter en times spil troede Karim Benzema, at han havde bragt favoritterne i front, da han fik skrabet en ripost over målstregen. Scoringen blev dog korrekt annulleret for offside.

Der var optræk til mål et par gange i begge ender, men kvaliteten i indlæg og afgørende afleveringer manglede i udpræget grad kvalitet.

Real Madrid fik bolden over målstregen igen i kampens slutfase, men igen var det ikke svært at få øje på den offside, Karim Benzema havde placeret sig i.