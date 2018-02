Real Madrid slår Betis efter comeback og målfest

Dermed undgik Real sent søndag aften at lide endnu et ligaknæk i en besværlig sæson.

Real Madrid var bagud 1-2 ved pausen, men stjernerne leverede et comeback og besejrede Real Betis 5-3 på udebane i Primera Division.

Sejren betyder, at Real på fjerdepladsen har 45 point for en kamp færre end Valencia, der har et enkelt point mere på tredjepladsen.

Længere fremme er både FC Barcelona og Atlético Madrid stukket af med henholdsvis 62 og 55 point.

Karim Benzema var på bænken, og Gareth Bale lå fremme sammen med Cristiano Ronaldo hos Real Madrid.

Hos hjemmeholdet var danske Riza Durmisi bænket i hele opgøret.

Real Madrid fik en fin start på kampen, og efter 11 minutter var gæsterne foran 1-0.

Ronaldo afsluttede, og Betis-keeper Antonio Adan halvklarede. Bolden sprang i spil igen, og Marco Asensio headede Real foran.

Betis kom dog fint med i kampen og trykkede gradvist på, og efter lidt over en halv time var der udbytte.

Joaquin sendte bolden ind fra venstre side, og Aissa Mandi steg til vejrs og pandede bolden i mål til 1-1.

Hjemmeholdet var dog langt fra færdige i halvlegen.

Blot fire minutter senere slog Betis til igen.

Firpo Junior blev spillet fri i feltet, og han afsluttede. Bolden sprang via Real-keeper Keylor Navas ind på Nacho, som blev noteret for et selvmål.

Dermed kunne Betis gå til pause foran 2-1.

Det ændrede Sergio Ramos dog på fem minutter inde i anden halvleg, da forsvarsspilleren steg til vejrs efter et hjørnespark og kraftfuldt headede Real til 2-2.

Bale forsøgte sig kort efter uden held, og i stedet slog Asensio til med sin anden scoring i kampen og sit sjette ligamål i sæsonen.

Daniel Carvajal strøg igennem i højre side og fandt Asensio, som resolut hamrede bolden i mål til 3-2-føring.

Så ville Ronaldo også være med, og portugiserne sparkede Real på 4-2.

Betis fik dog lov at reducere fem minutter før tid, men indskiftede Benzema lukkede kampen med sin scoring til 5-3 i overtiden.