Real Madrid skuffer hjemme med endnu en nullert

Forinden sikrede en sen scoring af Karim Benzema 1-1 ude mod Valencia.

Resultatet mod Bilbao betød, at Real er to point efter Barcelona på førstepladsen. Barcelona slog lørdag Alaves 4-1 hjemme og topper med 39 point.

Real havde ellers muligheder nok i kampen, men ind ville bolden ikke.

Toni Kroos gled igennem og trykkede af i feltet efter 20 minutter. Bolden hamrede på overliggeren via Bilbao-keeper Unai Simon.

Kort efter var gæsternes Inaki Williams igennem i den anden ende, og han fik testet Real-målmand Thibaut Courtois, som reddede helt nede ved jorden med hænderne.

Karim Benzema forsøgte sig med et hovedstød efter en halv time, men Simon reddede igen ganske nemt.

Minuttet senere var Benzema igen igennem og fik fra en spids vinkel i feltet sendt bolden ind over, men situationen endte med, at Bilbao-forsvaret igen fik afværget.

Pludselig var gæsternes Kenan Kodro så fri, og han hamrede bolden i mål til 1-0 troede alle.

Uheldigvis for Kodro blev der med det samme fløjtet for offside, og scoringen blev annulleret, og pausestillingen lød på 0-0.

Real lagde et pres i indledningen på anden halvleg, hvor tempoet var højt, men det kastede ikke en scoring af sig, og bænkede Gareth Bale begyndte at varme op.

Bale måtte dog vente lidt med at gøre sin entré, da forsvarsspilleren Éder Militão måtte lade sig udskifte med smerter efter en time.

Ind kom Nacho Fernandez, og få minutter senere headede Nacho bolden på overliggeren.

Bale blev så sendt i spil i det 62. minut i stedet for unge Rodrygo Silva. Et massivt pres fra Real lå i luften, og Benzema afsluttede med et hårdt spark kort efter, men Simon reddede atter.

Junior Vinicius blev erstattet af Luka Jovic i jagten på et mål, men det begyndte at snerpe til med et kvarter igen, og det lykkedes ikke for Real, der endte med at spille uafgjort for syvende gang indtil nu i denne sæson.