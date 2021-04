Real Madrid sender ineffektive Liverpool ud af CL

Liverpool kunne have været foran med flere mål ved pausen, men den manglende skarphed kostede.

Allerede nu står det klart, at Real Madrids modstander i semifinalen bliver Chelsea, som tirsdag ekspederede FC Porto ud af den prestigefyldte klubturnering.

Efter nederlaget i sidste uge var Liverpool tvunget til at vinde med mindst to over Real Madrid, hvis englænderne skulle gøre sig forhåbninger om avancement.

Det så på papiret svært ud, da Real Madrid end ikke havde tabt en fodboldkamp siden slutningen af januar.

Men hvis spanierne var en smule rystede inden kampen, er det ikke så mærkeligt, for på vej til stadion blev holdets bus angrebet med sten.

Liverpool troede tydeligvis på endnu en magisk aften hjemme på Anfield, og allerede efter to minutter kunne det have stået 1-0.

Sadio Mané dirigerede en lang bold videre til Mohamed Salah, som fik sit flade forsøg reddet af en fodparade fra Madrid-målmand Thibaut Courtois.

I modsætning til det første møde skabte Liverpool godt med chancer, og ti minutter inde i opgøret var føringen tæt på at komme fra uventet kant. James Milners langskudsforsøg tog Courtois sig dog også af på flot vis.

Der gik et stykke tid, før Real Madrid for alvor meldte sig ind i kampen. Det var til gengæld også tæt på at kaste en føring af sig, da Karim Benzema efter 20 minutter lidt tilfældigt ramte stolpen.

Også Georginio Wijnaldum og Mané fik pæne tilbud før pausefløjt, men Real Madrid slap med skrækken og tog 0-0 med til pausen.

Det meste foregik i og omkring Real Madrids felt, men kvartfinalen kunne være blevet lukket af Vinicius Júnior efter 65 minutter.

Brasilianeren stak afsted i en omstilling, men blev den lille i duellen med sin landsmand Alisson Becker i Liverpool-målet.

Få minutter efter var det så en tredje brasilianer, Roberto Firmino, der fik bolden serveret i feltet, men hans afslutning fra tæt hold blev blokeret.

Reduceringsmålet kom ikke, og med et kvarter tilbage begyndte tanken at være tom hos Liverpool-spillerne.

Real Madrid kørte den samlede sejr hjem og øjner nu sin fjerde Champions League-triumf med Zinedine Zidane som træner.