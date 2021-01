Real Madrid rejser sig uden coronaramte Zidane

Sejren er den første for Real siden 2. januar. Siden var det blevet til uafgjort mod Osasuna i ligaen, nederlag til Athletic Bilbao i Super Cuppen og endnu et nederlag til Alcoyano fra tredjebedste række i pokalturneringen.

For første gang i et stykke tid har spillere og stab i Real Madrid noget at glæde sig over.

De forsvarende mestre har nu fire point op til topholdet Atlético Madrid, som dog har spillet to kampe færre.

Real Madrid-spillerne tog sejren over Alaves uden anvisninger fra cheftræner Zinedine Zidane undervejs i opgøret. Franskmanden er blevet smittet med coronavirus og var derfor ikke at finde på sidelinjen, hvor assistenttræner David Bettoni i stedet havde taget over.

Real Madrid dominerede som ventet fra start. Efter et kvarter var der afkast, da Casemiro steg til vejrs og headede et hjørnespark fra Toni Kroos i mål.

Fem minutter før pausen blev det 2-0, da Karim Benzema fuldendte et flot opbygget angreb ved at banke bolden op i hjørnet.

Eden Hazard sendte Alaves til pause med en spand koldt vand i hovedet, da han prikkede 3-0-målet i kassen efter et skidt boldtab af hjemmeholdet.

Men Alaves, der som klub fejrede 100 års fødselsdag lørdag, lagde sig ikke ned. Et kvarter inde i anden halvleg reducerede Joselu til 1-3 og fik formentlig et par bekymrede tanker til at dukke op i hovederne på Real Madrid-spillerne.

Dem fjernede Karim Benzema i så fald, for den franske angriber slog til igen med 20 minutter tilbage ved at gøre det til 4-1 og lukke kampen.