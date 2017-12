Real Madrid møder PSG i Champions League

Der bliver noget at glæde sig til for fodboldelskere hen over vinteren, mens man venter på, at Champions League bliver genoptaget.

Real Madrids regerende vindere skal op mod franske Paris Saint-Germain med brasilianske Neymar som den store stjerne.

Andreas Christensens Chelsea trak FC Barcelona, mens Christian Eriksens Tottenham får en hård opgave i skikkelse af Juventus.

De to hold har aldrig tidligere mødt hinanden i europæisk sammenhæng.

Sevilla med Simon Kjær og Michael Krohn-Dehli skal møde Manchester United, en stor opgave for det spanske hold.

Det var på forhånd ventet, at lodtrækningen kunne komme til at udløse flere storkampe.

Det skyldtes blandt andet, at storhold som Bayern München og Chelsea samt sidste sæsons finalister, Real Madrid og Juventus, kun blev nummer to i gruppespillet.

På grund af hensynet til geografi kunne Chelsea ikke møde halvdelen af gruppevinderne, fordi disse var engelske.

De engelske mestre kunne heller ikke trække Roma, der blev nummer et i Chelseas egen gruppe.

Det efterlod Chelsea med kun FC Barcelona, Paris-Germain og Besiktas som mulige modstandere i ottendedelsfinalerne.

Man behøvede næppe at være tankelæser for at kunne gætte, at Chelsea-manager Antonio Conte håbede at trække Besiktas' tyrkiske mestre.

Sådan blev det dog ikke, da Barcelona blev trukket ud som Chelseas modstander.

Ottendedelsfinalerne ser således ud: Juventus-Tottenham, Basel-Manchester City, Porto-Liverpool, Sevilla-Manchester United, Real Madrid-Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk-Roma, Chelsea-Barcelona, Bayern München-Besiktas.

Ottendedelsfinalerne bliver spillet i februar og marts næste år.

Champions League-finalen bliver spillet i Kijev 26. maj næste år.