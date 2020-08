Real Madrid-legenden Casillas stopper fodboldkarrieren

Den 39-årige målmand Iker Casillas har spillet sin sidste fodboldkamp på topniveau.

Det oplyser den mangeårige Real Madrid-keeper i et opslag på Twitter.

Casillas vogtede målet for den spanske storklub i mere end halvandet årti fra 1999 til 2015.

I den periode var han nærmest synonym med kongeklubben. Casillas vandt det spanske mesterskab fem gange med Real Madrid, og det blev også til tre sejre i Champions League.

De sidste år af karrieren optrådte han for FC Porto. Her nåede han at vinde den portugisiske titel i både 2018 og 2020.

I maj sidste år faldt Casillas om med hjerteproblemer under træningen i Porto, og selv om han genoptog træningen og gennemgik test, kom han aldrig i kamp igen.

Den spanske målmand har en meritliste, som selv de fleste topfodboldspillere aldrig kommer i nærheden af.

Ud over de tidligere nævnte klubmeritter vogtede Casillas også målet for det spanske landshold, som vandt EM i 2008 og 2012 samt VM i 2010.

Derudover tæller listen også VM for klubhold, ligesom han fem år i træk fra 2008 til 2012 blev kåret som verdens bedste målmand.

Med sine 177 kampe i Champions League overgår han også alle andre i historiebøgerne på den konto, hvor han også har rekorden for at holde målet rent i flest kampe med 57 af slagsen.

Det blev også til 167 landskampe for Spanien, hvilket var rekord, indtil hans tidligere holdkammerat i Real Madrid Sergio Ramos for nylig overhalede ham.