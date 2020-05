Real Madrid-keeper: Barcelona-guld vil være uretfærdigt

- Vi er kun to point bag Barcelona, og vi kan stadig blive mestre.

- Det vil være uretfærdigt, hvis sæsonen blev annulleret, og at Barcelona så blev udnævnt som mester, siger Courtois til belgisk tv.

Selv om Barcelona topper tabellen med 58 point foran Real Madrid med 56 point, så har hovedstadsklubben været bedst i de to indbyrdes møder i ligaen mod rivalen.

- Vi har spillet uafgjort, og så har de tabt til os. Vi har vist, at vi er det bedste hold.

- Jeg ønsker, at vi spiller sæsonen til ende. Jeg mener, at et mesterskab baserer sig på, at alle kampe bliver spillet. Det er 11 kampe for tidligt at kåre en mester, siger Courtois.

Spansk fodbold har ligget brak siden 10. marts som følge af coronapandemien.

I øjeblikket arbejdes der på en genstart af Primera Division i løbet af juni.

De bedste fodboldrækker i Frankrig og Holland er dog blevet afblæst. Det samme har været på tale i Belgien.