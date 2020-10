Real Madrid henter point efter sent comeback

Den spanske storklub var nede med 0-2 i udekampen mod Borussia Mönchengladbach, men på to mål i slutfasen fik Real Madrid sørget for 2-2 og en pointdeling.

Efter sidste uges nederlag til Shakhtar Donetsk ville det have været en katastrofe for Real Madrid at stå uden point inden de kommende to møder med Inter, men nu ser det lidt lysere ud, da Gladbach samtidig heller ikke er stukket af.

Tirsdagens kamp i Tyskland kunne sagtens være gået Real Madrids vej tidligere i opgøret, men her var Gladbach mest kyniske.

13 minutter før pausen scorede Marcus Thuram på et gennemspillet angreb, mens han 13 minutter efter pausen fordoblede sin måltotal i kampen, da han nemt kunne sparke en ripost i et tomt mål.

Real Madrid tankede i weekenden selvtillid med en sejr ude over FC Barcelona i El Clasico, og den samme gnist og kvalitet brugte spanierne i bestræbelserne på et sent comeback.

Der skulle dog gå helt til det 87. minut, før Karim Benzema fik skrabet bolden i mål.

De løse markeringer på et pludselig passivt Gladbach-hold var også udslagsgivende, da det i tredje minut af tillægstiden lykkedes Casemiro at udligne til 2-2.

I gruppe C lever Manchester City op til favoritværdigheden, da holdet har maksimumpoint efter to kampe.

Tirsdag aften blev det til en sikker sejr på 3-0 ude over franske Olympique Marseille, der nu har tabt begge kampe i turneringen.

Ferran Torres, Ilkay Gündogan og Raheem Sterling stod for City-målene. I alle tre tilfælde var manden med målet blevet spillet i en fri position lige foran kassen.

I gruppens anden kamp vandt FC Porto med 2-0 hjemme over Olympiakos, og begge hold står nu noteret for tre point.

I gruppe A sørgede det portugisiske stjerneskud Joao Felix med to scoringer for, at Atlético Madrid fik vendt hjemmekampen mod Salzburg. Atletico vandt med 3-2.