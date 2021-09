Real Madrid har 7,5 gange større budget end Barcelona

La Liga, der har regler for, hvor mange penge der må bruges, har onsdag offentliggjort, hvad klubbernes budgetter er i denne sæson.

Hvert fald ikke hvis man kigger på, hvad de to storklubber har af økonomiske muskler.

FC Barcelona er ikke i nærheden af at være på niveau med ærkerivalerne fra Real Madrid i denne sæson.

Her topper Real Madrid listen med 739 millioner euro (cirka 5,5 milliarder kroner), mens FC Barcelona har 98 millioner euro (cirka 730 millioner kroner) til rådighed.

Det skriver Reuters.

En lang række faktorer afgør, hvad klubberne kan bruge på nyindkøb, lønninger og lignende. Blandt andet tidligere sæsoners forbrug, indkomst og udgifter.

Barcelonas økonomi blev hårdt ramt af coronapandemien, hvilket har ført til, at klubbens budget er faldet fra 347 millioner euro i sidste sæson til 98 i denne. Det har blandt andet ført til, at man i sommer måtte sige farvel til Lionel Messi, selv om argentineren ønskede at fortsætte i klubben.

Derudover er profiler som Gerard Pique, Sergio Busquets og Jordi Alba gået ned i løn. Det nedskruede budget gør dog, at Barcelona i næste sæson har bedre økonomiske muligheder.

Bedre ser det altså ud i Real Madrid, der har været mere fornuftig med pengepungen de seneste år. Reals budget i denne sæson var som udgangspunkt på 428 millioner euro, men klubben har derudover selv smidt 292 millioner i puljen.

Det ville have givet hovedstadsklubben mulighed for at føje den franske stjerne Kylian Mbappé til truppen, hvilket Real forsøgte i sommerens transfervindue.

Barcelonas budget er La Ligas syvende største. I bunden ligger Valencia, der har Daniel Wass på holdet, med et budget på 31 millioner euro.