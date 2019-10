Real Madrid-fiasko lurer i tyrkisk heksekedel

Men tirsdag er den spanske gigant under stort pres, når holdet gæster Galatasarays heksekedel i Istanbul.

Uafgjort vil fastholde Real Madrid i bunden af gruppen med to point efter tre kampe. Og ender det i nederlag, placerer holdet sig på kanten af CL-afgrunden.

Paris Saint-Germain topper gruppen med seks point, mens Club Brugge har to point på andenpladsen.

Det er et presset mandskab, Zinedine Zidane bringer til Tyrkiet. Læg dertil, at holdet døjer med mange skader og slet ikke kan finde et konstant niveau.

Galatasaray-spillerne er i hvert fald ikke blevet skræmt af Real Madrids indsats i lørdagens 0-1-nederlag til Mallorca, og Zidane erkender da også, at holdet er udfordret.

- Problemet er, at vi hver tredje dag skal vise, at vi er gode. Det er vores udfordring, og det er den, vi ikke kan løse for tiden.

- Vi er nødt til at finde kontinuitet. Vi skal have mere liv i vores spil, hvis vi vil opnå vigtige ting i år, siger Zidane ifølge AFP.

På trods af skader til stjerner som Gareth Bale, Luka Modric og Toni Kroos samt en fraværende Eden Hazard grundet familieforøgelse valgte Zidane at spare spillere i lørdagens ligakamp på Mallorca.

Raphaël Varane og Dani Carvajal fik et hvil frem mod kampen i Istanbul, men resultatet var et nederlag og en tabt førsteplads i ligaen.

Modric, Bale og Lucas Vázquez er også ude af truppen tirsdag.

Zidane vil dog ikke undskylde sig med, at Real Madrid har været og er hårdt plaget af skader, og han ved, at der er pres på i tirsdagens kamp.

- Vi ved, hvad vi spiller for. Vi er nødt til at gå efter sejren, for vi kan ikke bruge andet, siger han.

Spanierne vandt det seneste møde i Istanbul med 6-1 i 2013, men før det var det blevet til to nederlag på stribe ude mod Galatasaray for Real Madrid.