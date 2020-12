Real Madrid er på kanten af CL-exit efter nyt nederlag

Nu risikerer Real at være afhængig af andre resultater for at vinde den nødvendige andenplads tilbage.

Både Shakhtar Donetsk og Real Madrid har syv point, men ukrainerne er altså bedst indbyrdes.

Mönchengladbach fører gruppe B med otte point, mens Inter er sidst med to point inden deres opgør i Tyskland senere tirsdag aften.

Shakhtar har tabt de seneste to kampe i gruppespillet til Mönchengladbach med samlet 0-10, men det behager åbenbart ukrainerne bedre at møde Real Madrid.

I første spillerunde skabte Shakhtar en sensation ved at vinde 3-2 ude mod Real, og tirsdag fulgte man så op med endnu en sejr.

Første halvleg var lidt af en ørkenvandring. Hjemmeholdets offensiv var ikkeeksisterende, og det var ikke mange chancer, som Real Madrid fik ud af sit spilovertag.

Så kom der mere gang i kampen fra starten af anden halvleg, og nu ville Shakhtar Donetsk også lege med.

Taison havde en stor chance i indledningen, da han kom fri til afslutning i feltet, men Thibaut Courtois reddede.

Snart stod det alligevel 1-0 til værterne. Real-forsvaret, der var uden skadede Sergio Ramos, koksede i en misforståelse, og Dentinho udnyttede til at score til 1-0 efter 57 minutter.

Så intensiverede Real presset yderligere, men spanierne havde svært ved at skabe de helt åbne chancer.

Det havde Shakhtar derimod fundet opskriften på. Med otte minutter tilbage slog Shakhtar kontra efter et Real-pres, og Manor Solomon kom på skudhold på kanten af feltet og sparkede bolden fladt i kassen til 2-0.

Nu havde Real for alvor travlt, men det lykkedes ikke at score et reducerende mål, der kunne have skabt spænding i slutfasen.

Det er blot tre dage siden, at Real i den spanske liga tabte hjemme til Alaves, og et exit i Champions League vil givetvis få sædet til at brænde under træner Zinedine Zidane.