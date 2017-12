Real Madrid er på hælene før storkamp mod FC Barcelona

Flere forhold tydede før sæsonen på, at Barcelona ville blive den lille i årets titelræs mellem de to storklubber.

Ikke desto mindre spilles lørdagens "El Clasico" med et helt andet fortegn, når de to hold mødes på Estadio Santiago Bernabeu i Madrid.

Vinder Barcelona, er Real Madrid hele 14 point bagud i tabellen.

Også uden Neymar er Barcelonas angreb farligt, og holdets nye træner, Ernesto Valverde, har samtidig strammet forsvaret gevaldigt op, så det står som en stærk sikring bagude.

- Han har iagttaget os længe, og han vidste, hvad der skulle til for at forbedre os, siger Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen til avisen El Pais.

Siden de to nederlag til Real Madrid i Super Cuppen har Barcelona ikke tabt i 24 kampe i træk i alle turneringer.

Kun syv gange er målmanden blevet passeret i 16 ligakampe, og cataloniernes angreb har nettet 42 gange - 14 af dem ved Lionel Messi.

Til sammenligning lyder Real Madrids målscore på 30-11 for 15 kampe, og Cristiano Ronaldo har blot scoret fire ligamål.

Det er en stor årsag til, at Real Madrid-træner Zinedine Zidane har den tvivlsomme ære at stå i spidsen under den resultatmæssigt værste periode i ligaen i ni sæsoner.

Ronaldo medgiver, at hans klub er presset i tabellen, men insisterer på, at han har gang i en stor sæson og vil svare sine kritikere tilbage på banen.

Den 33-årige angriber ser da også ud til at have fundet formen i rette tid for mesterklubben. Otte mål har han scoret i de seneste syv kampe. Blandt dem sejrsmålet i finalen ved VM for klubhold.

At Cristiano Ronaldo ifølge sin klub trænede alene torsdag, udlagde sportsavisen AS som en "sikkerhedsforanstaltning". Han er klar til kamp, skrev AS.

Normalt spilles storkampen om aftenen spansk tid, men denne gang er kickoff sat til klokken 13.

Det sker for at give kampen plads i den bedste sendetid i asiatiske lande.