Real Madrid ærer Henning Jensen på Bernabeu før CL-kamp

Det skete før Real Madrids kamp mod Borussia Dortmund i Champions League.

De to klubbers spillere stod stille på grønsværen, mens et stort billede af Henning Jensen blev vist på storskærmen, og et stykke musik blev spillet på det enorme stadion.

Efter ceremonien lød der klapsalver på stadion, og til selve kampen var Real Madrids spillere iført sørgebind.

Real Madrid meddelte tidligere onsdag på sin officielle hjemmeside, at danskeren ville blive mindet, ligesom at den spanske kongeklub også tirsdag berettede om 68-årige Henning Jensens død.

Den danske angriber spillede for Real Madrid fra 1976 til 1979, og han var med til at vinde to spanske mesterskaber med klubben.

Onsdag meddelte den danske klub AGF ligeledes, at Henning Jensen vil blive mindet. Det sker, når AGF søndag møder Brøndby på udebane i Alka Superligaen.

Henning Jensen vil også blive mindet i forbindelse med AGF's næste hjemmekamp mod Sønderjyske i februar.

- Henning Jensen kom til AGF i sommeren 1981, og han er vel nok det nærmeste, man kommer en verdensstjerne i AGF.

- I AGF gled han ind på holdet og blev med sin eminente teknik, sit glidende løb med bolden kombineret med et suverænt overblik en af publikums yndlinge, skriver AGF på sin hjemmeside.

Her bringer klubben også mindeord om Henning Jensen.

AGF blev destinationen for Henning Jensen efter to sæsoner i hollandske Ajax, hvortil han skiftede fra netop Real Madrid i 1979.

Forinden spillede han fra 1972 til 1976 for tyske Borussia Mönchengladbach, som hentede Henning Jensen i Nørresundby.

I Tyskland var Henning Jensen med til at vinde to tyske mesterskaber, en pokaltitel og UEFA Cuppen med Borussia Mönchengladbach, som var en af Europas førende klubber i de år.

Herefter fik Real Madrid øjnene op for danskeren, og da nyheden om Henning Jensens død nåede til Spanien tirsdag, blev han også æret med ord på Real Madrids hjemmeside, hvor danskeren blev kaldt en legende.

- Han var en del af et hold, som også talte andre "madridista"-legender som Stielike, Pirri, Santillana og Juanito. Real Madrid deler familiens tab og sender sine dybeste kondolencer, lød det på klubbens hjemmeside.