Reaktioner på Mads Pedersens store VM-triumf

Mads Pedersen bliver fejret af nuværende og tidligere topryttere efter sin VM-triumf søndag i Yorkshire. Også statsminister Mette Frederiksen hylder den danske vinder.

Her er et udpluk af reaktionerne efter det første danske VM-guld i linjeløb i det professionelle felt på herresiden.

Michael Valgren, cykelrytter på det danske VM-hold og nummer seks søndag:

- Da jeg så, at han stod øverst, var det et kæmpe chok for mig. Jeg havde ikke regnet med, at han ville vinde. Han er en god kammerat, så det går lige i hjertet.

Rolf Sørensen, tidligere cykelrytter og nu kommentator på TV2 Sport:

- Jeg har selv kæmpet og prøvet at få fat i VM-trikoten mange gange, hvor det ikke er lykkes. Jeg ved godt, hvad det kræver at vinde den, og hvad det betyder. Det får betydning for ham for resten af livet.

Matteo Trentin, italiensk cykelrytter, der blev slået af Mads Pedersen i spurten:

- Jeg kan ikke sige, at der var noget, jeg skulle have gjort anderledes, for han var bare bedre. Sådan er det.

Kim Andersen, sportsdirektør for Mads Pedersen hos Trek-holdet:

- I sådan et løb og i sådan en regn kan alt ske. Ni ud af ti gange ville Trentin vinde, men det var så den ene gang, hvor Mads Pedersen havde kræfterne.

Peter Sagan, den tidligere verdensmester fra Slovakiet blev nummer fem i søndagens VM-løb:

- Tillykke til Mads Pedersen og det danske hold med sejren. De fortjente det.

Mette Frederiksen, statsminister i opslag på Facebook:

- Stort tillykke til Mads Pedersen med den fantastiske sejr. Første danske mandlige cykelrytter til at vinde VM-guld på landevej nogensinde. Forrygende.