Rasmus Lauge er ikke sikker på, at han var taget til VM til januar, hvis ikke IHF havde i sinde at lukke spillerne inde i en coronaboble. (Arkivfoto)

Rasmus Lauge ville overveje VM-afbud uden coronaboble

Onsdag fremlagde Det Internationale Håndboldforbund (IHF) en lang række restriktioner, som skal beskytte spillere og personale mod coronasmitte ved januars VM i Egypten.

Spillerne "lukkes inde" i en coronaboble, så de ikke ser meget andet end hotel og håndboldhal, men det passer den danske playmaker Rasmus Lauge godt.

Faktisk kunne et afbud fra hans spilstyrende hånd være kommet på tale, hvis ikke IHF havde lavet markante restriktioner.

- Jeg kan ikke love, at jeg var stillet op, hvis ikke de (IHF, red.) kunne love en eller anden boble for eksempel. Det havde da været i mine overvejelser, siger Rasmus Lauge til TV2 Sport.

- Nu må vi se, hvordan det kommer til at forløbe, men for mig er det den eneste måde, det kan lade sig gøre på.

Anfører Niklas Landin er enig med sin landsholdskollega.

- Alt i alt tænker jeg, at hvis VM bliver afholdt, er det nok den rigtige løsning at gå ind i en boble, lyder det fra Kiel-målvogteren.

Som det ser ud, vil spillerinterviews kun være mulige digitalt, og spillerne kommer primært til at se indersiden af deres hotel, når ikke den står på træning eller kamp under slutrunden.

Det adskiller sig dog ikke voldsomt fra, hvordan spillernes hverdag sædvanligvis er ved en slutrunde ifølge Rasmus Lauge.

- Vi er inde i en boble uanset hvad. Nu bliver vi sandsynligvis bare holdt på et hotel og på den måde ikke få lov til at gå rundt og se seværdigheder, som man måske ville på fridage. Men i virkeligheden tror jeg ikke, at det gør den helt store forskel, siger han.

Herrernes VM i Egypten skal efter planen afvikles fra 13. til 31. januar. Danmark er i det indledende gruppespil i selskab med Argentina, Bahrain og DR Congo.