Rasmus Falk anså Thorup som urealistisk trænerbud

I september landede Thorup et job i den belgiske storklub Genk, og derfor anså Falk ikke Thorup som et muligt bud på Ståle Solbakkens afløser.

Det fortæller den fynske midtbanespiller mandag eftermiddag, efter at Jess Thorup er præsenteret som FCK's nye cheftræner på en fireårig kontrakt.

- Hvis man havde spurgt mig for to dage siden, om de fem personer, som jeg måske troede kunne blive træner i FC København, så havde jeg ikke nævnt Jess, fordi han jo lige havde fået et flot job i Belgien.

- Så det er en kæmpe cadeau til klubben, at Jess vil gøre så meget og gå så langt for at komme til København.

- Det overraskede mig lidt, at han stoppede i Genk for at komme hertil. Det er fedt for os og et tegn på, at FCK er en stor og interessant klub for mange, for der er ingen tvivl om, at han også havde et rigtig flot job nede i Belgien, siger Rasmus Falk.

Midtbanespilleren har tidligere trænet under Jess Thorup på det danske U21-landshold. På baggrund af den erfaring ser Falk lyst på valget af Thorup.

- Jeg har et godt indtryk med mig fra dengang, selv om det er lang tid siden nu.

- Det var i DBU-regi, og derfor var det givet på forhånd, at han gerne ville være boldbesiddende og dominerende, og han gav et godt indtryk. Vi havde en god slutrunde i 2015, hvor vi kom i EM-semifinalen og spillede noget god fodbold, selv om vi desværre tabte til Sverige, siger Rasmus Falk.

Han medgiver, at Thorup umiddelbart adskiller sig en del fodboldtaktisk og menneskeligt fra forgængeren Ståle Solbakken.

- Der er ingen tvivl om, at han er en anden type end Ståle Solbakken. Der er aldrig to trænere, der er helt ens, og her er der ingen tvivl om, at der er forskel på, hvordan de gør tingene.

- Jeg tror, at Jess vil passe godt ind her og få meget succes her. Han har haft succes med både Esbjerg, FC Midtjylland, U21-landsholdet og i Belgien, så det er en træner, der godt ved, hvad han selv står for, siger Rasmus Falk.

Mandag restitutionstrænede Rasmus Falk sammen med størstedelen af de øvrige spillere, der søndag spillede mod Lyngby i Superligaen.

Imens var Jess Thorup på træningsbanen med reserve- og ungdomsspillere, men den nye FCK-træner lod resten af staben styre træningen.

Ifølge Rasmus Falk og flere andre FCK-spillere begynder Thorup fra tirsdag at udfolde sine tanker og idéer i FC København.