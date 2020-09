Rasmus Falk: Svært at komme med på succesrigt landshold

Siden er FC København-spilleren blevet udtaget andre gange - senest i 2016 - men uden at få spilletid.

28-årige Falk ville gerne have været med i de seneste år, hvor han i flere perioder har været en af profilerne i Superligaen, men han har også forståelse for Åge Hareides fravalg.

Nu er Falk med i Kasper Hjulmands første trup, og det er han stolt over.

- Det danske landshold har spillet og vundet så mange kampe det seneste stykke tid. Så jeg tror ikke, at det er en god idé at sige, at jeg skulle have været med noget før.

- Landsholdet har gjort det fantastisk, og de har haft en trup og en stamme, der har gjort det rigtigt godt.

- Jeg vil vende den om at sige, at med landsholdets succes er jeg endnu mere glad og stolt over at være udtaget, siger Falk.

Han fortæller, at han hele tiden har haft sulten og motivationen.

Falk fik især gjort opmærksom på sig selv i FCK's kvartfinalenederlag i Europa League mod Manchester United i august. Det var en af Falks bedre kampe i karrieren.

- Jeg har ikke kunnet undgå, at der var lidt flere skriverier og lidt mere opmærksomhed. Jeg havde lidt flere beskeder på min telefon efter kampen end normalt.

- Men lige efter kampen var jeg mere skuffet over, at vi ikke gik videre, fordi vi havde faktisk muligheden for det, fortæller Falk.

Christian Eriksen mener, at Falk har gennemgået en positiv udvikling, siden de begge spillede sammen i deres unge år hos OB.

- Han har altid været en gudbenådet fodboldspiller, som har kunnet sine egne ting.

- På det seneste har han formået at være endnu mere afgørende og givet endnu mere fra sig i de kampe, han har spillet. Jeg synes, det er fuldt fortjent, han er med, siger Eriksen.

Mens Eriksen har spillet fast på landsholdet siden 2010, har Falk mest af alt begået sig på sine klubhold.

- Jeg ville gerne have haft Falk med på landsholdet i alle årene, hvis det stod til mig, men det er træneren, som bestemmer. Åge så den anden vej, og nu ser Kasper Hjulmand hans vej, siger Eriksen.

Eriksen mener, at Falk skal gøre det samme på landsholdet, som han gør i FCK.

- Han kan være afgørende og skabe de overtalssituationer, som han altid gør for FCK med sine afleveringer, vendinger og det han kan, når han er sig selv.

- Det er den type, Hjulmand har udtaget ham for at være, og det er den, han skal være for at spille på landsholdet, lyder det fra Eriksen.

Eriksen og Falk skal sammen med resten af det danske landshold spille mod Belgien lørdag klokken 20.45.