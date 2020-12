Rashfords overtidsscoring sender United på andenpladsen

Manchester United er uden nederlag i ni Premier League-kampe i træk, og storklubben har for alvor indledt jagten på førende Liverpool.

Resultatet sender holdet forbi både Leicester og Everton i tabellen, hvor United nu er på andenpladsen. Der er nu kun to point op til Liverpool.

Efter 93 chancefattige minutter blev Rashford redningsmanden, da hans skud blev snittet af en modstander og snød Wolves-målmand Rui Patrício.

På det tidspunkt så hjemmeholdet ellers ud til at være kørt godt og grundigt fast mod et træt, men velorganiseret gæstehold, der ikke gav mange åbninger væk.

Bruno Fernandes misbrugte United bedste mulighed ti minutter før pausen, da han ramte Patricio fra kort afstand.

Gæsterne havde flere forsøg inden for målrammen og kunne ærgre sig over, at Uniteds målmand, David De Gea, fik fingrene på Romain Saïss' forsøg kort før sidebyttet.

Wolverhampton-spillerne trak sig længere tilbage på banen efter pausen, hvilket betød, at hjemmeholdet fik mere ro over spillet.

Mange chancer skabte United dog ikke, og da Edinson Cavani 20 minutter før tid fik bolden i mål, blev scoringen annulleret for offside.

Gæsterne så temmelig trætte ud i slutfasen, men så ud til at have situationen under kontrol, indtil Rashfords afrettede skud spolerede deres aften.

En anden traditionel storklub, Arsenal, lader til at være på vej ud af den krise, der har sendt klubben ned i den tunge ende af tabellen.

På udebane vandt Arsenal med 1-0 over Brighton på netop indskiftede Alexandre Lacazettes scoring midt i anden halvleg.

Det var Arsenals anden sejr i træk, og holdet er nu oppe på 20 point efter 16 kampe.