Rasende GOG-direktør: Vi råber åbenbart ikke højt nok

Det er den konklusion, direktøren for håndboldklubben GOG, Kasper Jørgensen, er nået frem til efter at have nærlæst planen fra Christiansborg.

Her får spillesteder og andre kulturinstitutioner lov at åbne for publikum fra på torsdag, ligesom barer og restauranter er sluppet af med den omstridte regel om, at gæster skal booke bord mindst 30 minutter før ankomst.

Håndboldklubberne, derimod, skal fortsat spille i tomme haller. Og det har GOG-direktøren umådelig svært ved at finde en fornuftig forklaring på.

- Jeg er rasende, frustreret, apatisk, uforstående. Vi har åbenbart ikke råbt højt nok. Restauratører har råbt højt på grund af 30-minuttersreglen. Fodboldklubberne har råbt højt for at få lov at åbne.

- Det er åbenbart dem, der råber højest, der skal have lov at åbne. Det er nok en følelsesladet konklusion, men det er sådan, vi oplever det lige nu, siger Kasper Jørgensen.

Ved siden af sin rolle som direktør i den sydfynske klub er han formand for Divisionsforeningen.

Og han konstaterer, at håndboldsporten tilsyneladende ikke er blevet hørt i det politiske pokerspil om genåbningen.

- Vi har serviceret dem, der skulle træffe beslutningerne med de informationer, vi kunne komme med. Der er i hvert fald ikke noget i det, der taler for, at vi ikke skulle kunne åbne.

- Det eneste, vi ikke har gjort, er at råbe højt. Men jeg mener stadig ikke, det er overskrifterne, der skal bestemme, hvilke beslutninger der skal træffes, siger Kasper Jørgensen.

Han mener, at håndbolden har trukket sorteper i et politisk kompromis, hvor også de parter, der ønsker en mere forsigtig genåbning, skulle tilgodeses.

- Dem, der ikke ønsker at åbne mere, de har fået det her, så man kunne lukke en aftale. Og det var så håndbolden, der blev ofret i den sammenhæng, siger Kasper Jørgensen.

Nu håber han, at håndbolden kommer med i næste genåbningsfase 21. maj, men til den tid vil hovedparten af ligaklubberne have afsluttet sæsonen.

- Mange ser ikke deres fans og sponsorer i over et halvt år og må gå på sommerferie uden at have haft dem inde i hallen.

- Det er selvsagt ikke nogen ønskværdig situation. Det trækker bare pinen og uvisheden ud, i forhold til hvor vi står henne. Det er en dårlig dag for håndboldsporten, siger Kasper Jørgensen.