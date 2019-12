Rapport: Mange fodboldspillere oplever mentale udfordringer

Seks ud af ti fodboldspillere giver i en undersøgelse udtryk for, at de har oplevet mentale udfordringer i løbet af deres karriere.

Undersøgelsen er offentliggjort på Spillerforeningens hjemmeside.

221 medlemmer af fodboldspillernes forening har besvaret undersøgelsen. Af 60 procent af besvarelserne fremgår det, at de har oplevet mentale udfordringer, mens 54 procent mener, at mentale problemer er et tabu.

Mentale udfordringer defineres på følgende vis i undersøgelsen:

- Mentale udfordringer skal forstås som, at du befinder dig i en tilstand, hvor du ikke trives i bred forstand.

- Det betyder, at du ikke kan udfolde dine evner, håndtere dagligdagsudfordringer og pressede situationer og indgå i fællesskaber med andre mennesker, som du plejer.

- Du kan for eksempel opleve at være ramt af; koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt, at føle dig trist eller opleve angst, søvnforstyrrelser eller ændret spisevaner, skriver Spillerforeningen.

Spillerne giver udtryk for, at de mentale udfordringer blandt andet kan udløses af skader, præstationspres og stress.

For at tackle problemet har 4player, et projekt under Spillerforeningen, lanceret et nyt tilbud til spillerne. Tilbuddet er en del af den nye overenskomst mellem Divisionsforeningens Arbejdsgiverforening, der repræsenterer fodboldklubberne, og Spillerforeningen.

Det siger 4players direktør, Rasmus Haagensen.

- Vi har i 4player og Spillerforeningen de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel fra medlemmer efter et sted at gå til for at få hjælp til håndtering og behandling af mentale udfordringer.

- Derfor har det været vigtigt for os at kunne tilbyde dem et beredskab, hvis de oplever mentale udfordringer, siger han i pressemeddelelsen.

Det nye tilbud handler om forebyggelse og behandling af kliniske mentale udfordringer. Ikke sportspsykologi, understreges det.

En af dem, der tidligere har modtaget hjælp af 4player, er FC Midtjylland-spilleren Emiliano Marcondes.

- Mange fodboldspillere tænker, at man er svag, hvis man viser følelser. Eller hvis man viser, man har problemer.

- Jeg tror - tværtimod - at man viser, man er selvsikker, og man er stærk, hvis man viser, man har problemer eller snakker om sine følelser.

- For det er bare følelser. Det er ikke mere end det, siger Marcondes i pressemeddelelsen.