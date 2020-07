Rapport: Faldskærmspenge destabiliserer engelsk fodbold

Sådan lyder det i en rapport for The Commons Digital, Culture, Media and Sports Committee, der er et udvalg under det britiske parlament.

- Den nuværende forretningsmodel for fodbolden er ikke holdbar, lyder det i rapporten.

I øjeblikket modtager seks klubber i Englands næstbedste fodboldrække, The Championship, i gennemsnit 40 millioner pund svarende til 330 millioner kroner per sæson i faldskærmspenge.

Hver sæson rykker tre klubber ud af Premier League, og faldskærmspengene gives for at lindre overgangen til den mindre lukrative tilværelse i The Championship.

Problemet er blot, at de øvrige 18 klubber i The Championship kun modtager 4,5 millioner pund (37 millioner kroner) hver i solidaritetspenge fra Premier League.

Den store forskel er med til at skævvride konkurrencen, og det kan potentielt føre klubber ud i konkurser. I rapporten foreslås det at indføre et lønloft.

- Faldskærmsbetalinger bør være en ting, der hører fortiden til, og der skal arbejdes mod at lave et lønloft, står der i rapporten.

Formand for Den Engelske Ligaforening (EFL), Rick Parry, beskrev i maj faldskærmspenge som "et onde, der skal fjernes".

Det skete i forbindelse med en høring hos The Commons Digital, Culture, Media and Sports Committee, der står bag rapporten.