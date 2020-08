Rapport: Arbejdere udnyttes i forberedelse til VM i Qatar

Qatar er i fuld gang med forberedelserne til VM i fodbold i vinteren 2022.

Forberedelserne er i flere omgange blevet ramt af hård kritik af de forhold, som de ansatte arbejder under. Landet har lovet at forbedre sig, men nu udstiller en rapport igen de kritisable forhold.

- Arbejdsgiverne forsinker eller tilbageholder ofte lønnen eller skærer i den uden forklaring, skriver Human Rights Watch.

Omkring 90 procent af befolkningen i Qatar er migrantarbejdere.

Human Rights Watch har talt med 93 forskellige arbejdere, der er ansat hos mere end 60 forskellige arbejdsgivere, og de fortæller om hårde forhold.

Qatar er ligesom stort set resten af verden blevet ramt økonomisk af udbruddet af coronavirus. Det har ført til, at flere arbejdsgivere ikke har kunnet betale løn til de ansatte til tiden.

- Siden coronapandemien første gang dukkede op i Qatar, er de her overtrædelser blevet mere hyppige.

- I de værste tilfælde fortalte de ansatte, at arbejdsgiverne helt er stoppet med at betale dem, hvilket har gjort det svært for dem overhovedet at få mad på bordet, lyder det fra Human Rights Watch.

Qatar præsenterede i marts en økonomisk hjælpepakke på 75 milliarder riyal - svarende til omkring 130 milliarder kroner. Tre milliarder riyal - godt fem milliarder kroner - er sat af til at dække migrantarbejderes løn.