Rappe danskere løber Montenegro over og er videre ved EM

Efter 13-11 ved pausen holdt det danske forsvar Montenegro i et jerngreb og endte med at tage en sejr på 28-19, efter at Montenegro holdt en scoringspause på næsten 18 minutter i anden halvleg.

Dermed er Danmark videre til mellemrunden allerede inden tirsdagens møde med de franske europamestre. Den kamp skal afgøre, om Danmark får to, tre eller de maksimale fire point med videre.

Angrebsspillet flød ikke så let fra start, som det var tilfældet i åbningskampen mod Slovenien.

Mette Tranborg missede sine tre første skud, og generelt virkede angrebsspillet en smule forkrampet.

Efter blot et enkelt mål på syv minutter, kom danskerne lidt mere i gang. Sandra Toft og forsvaret havde fint styr på Montenegro, så da uret rundede ti minutter, var stillingen 3-3.

I løbet af de næste fem minutter var det som om, startnerverne begyndte at lægge sig hos danskerne. Beslutningerne i angrebet blev bedre, og indskiftningen af Mie Højlund virkede.

Modsat hendes lidt stressede spil mod Slovenien satte hun gode ting sammen tæt omkring Montenegro-feltet.

Montenegrinerne gav dog ikke slip så let, men danskerne var hele tiden et lille skridt foran og kunne gå til pause foran 13-11.

Fra bænken kunne Jesper Jensen også glæde sig over, at fløjene fortsatte storspillet fra første kamp.

Lærke Nolsøe brillerede med tre mål på tre forsøg før pausen, mens Trine Østergaard leverede to mål og en enkelt misser.

Efter pausen begyndte også Mia Rej at finde det gode spil fra Slovenien-kampen frem, og det gav montenegrinerne problemer.

De hurtige fødder på både Rej og Højlund var svære at dæmme op for. Kontrafasen begyndte også at fungere, og Danmark åbnede et hul på seks mål ti minutter inde i anden halvleg.

Montenegros afslutninger blev mere og mere satsede. Den slags er guf for en verdensklassemålvogter som Sandra Toft.

Selv om fejlene blev flere i det danske angreb, kom modstanderne aldrig tæt på. Toft lukkede fuldstændig af i buret.

Fra 15-13 mindre end fem minutter inde i anden halvleg hentede den danske keeper ikke bolden ud af nettet en eneste gang, og Jesper Jensen kunne med sindsro begynde at få truppens yderste mandater i spil.

Althea Reinhardt kom ind og fortsatte en nedlukning af det danske mål, mens Maibritt Toft Hansen, Andrea Hansen og Laura Damgaard også kom i spil.

Selv om føringen på 11 mål skrumpede lidt efter udskiftningerne, var der ingen grund til bekymring.

Danmark er videre til mellemrunden, og alt tegner indtil videre lyst.