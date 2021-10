Rangers kontakter Uefa efter smædesange mod midtbanespiller

Derfor har Rangers taget kontakt til Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), oplyser manager Steven Gerrard fredag.

- Jeg har fået at vide, at Rangers vil tage sagen op med Uefa. Jeg tror, det allerede er sket, og hjulene er i gang.

- Jeg vil i hvert fald gøre mit for, at det er tilfældet, siger Steven Gerrard ifølge AFP.

Egentlig skulle torsdagens opgør i Europa League være spillet uden tilskuere, fordi Sparta Prag var blevet straffet efter et racismetilfælde i en tidligere kamp.

10.000 børn havde dog fået lov at komme ind til opgøret, og nogle af dem havde travlt med at buhe ad Glen Kamara.

Buh-råbene kom, cirka fem måneder efter at Kamara blev mødt af racistisk adfærd fra Ondrej Kudela, der spiller for en anden tjekkisk hovedstadsklub, Slavia Prag.

Det kostede Kudela en karantæne på ti spilledage.

Situationen var efter torsdagens opgør et stort tema på sociale og traditionelle medier. Steven Gerrard var hurtigt ude at fordømme episoderne og kaldte på strengere straffe for racisme, hvilket han har gentaget fredag.

Sparta Prag er dog slet ikke enig i udlægningen af, at buh-råbene var racistisk motiverede.

- Det er helt utroligt, at vi efter en kamp skal se uskyldige børn blive angrebet med ubegrundede beskyldninger om racisme.

- Det er uacceptabelt og latterligt at svine børn til på internettet og i medierne, skriver klubben på sin hjemmeside, hvor man slår fast, at man vil forsvare børnene.

Heller ikke fra politisk hold er der stor forståelse for anklagerne. Tjekkiets udenrigsminister, Jakub Kulhánek, har ifølge Reuters udtalt, at den slags anklager mod børn ikke hører hjemme i fodbold og slet ikke i et ellers "godt forhold mellem to nationer".

Desuden vil udenrigsministeren tage fat i Storbritanniens ambassadør i Tjekkiet for at diskutere situationen.

Glen Kamara har ikke selv udtalt sig om situationen, men hans advokat har været ude at fordømme tilskuernes opførsel.

Sparta Prag vandt torsdagens kamp 1-0. Glen Kamara blev udvist i 74. minut efter to gule kort.