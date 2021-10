Rangers giver målløse Brøndby ny europæisk lærestreg

Et nederlag på 0-2 på udebane til Rangers i Skotland betyder, at de danske mestre er gået helt til bunds i gruppe A. Blot et point er det blevet til i de første tre kampe, hvor holdet ikke har scoret et eneste mål.

Brøndby er havnet i en særdeles svær gruppe. Rangers, der tabte sine to første kampe, viste sig at være et niveau over de danske gæster på et velbesøgt Ibrox.

Det gik galt for Brøndby første gang efter 18 minutter. Stopperen Leon Balogun stangede et indlæg fra James Tavernier ind bag Thomas Mikkelsen, som igen vikarierede for den skadede førstekeeper, Mads Hermansen.

Målet varslede hårde tider for Brøndby, der havde svært ved at få etableret noget meningsfyldt angrebsspil.

Ud over Andrija Pavlovic' sløje afslutning over mål kom Brøndby ikke frem til noget før pausen.

Tværtimod måtte man i stedet se Kemar Roofe øge Rangers-føringen til 2-0, da han efter en halv times spil udnyttede en ripost fra Thomas Mikkelsen.

Kampens dommer havde egentlig annulleret scoringen for offside, men kendelsen blev trukket tilbage, efter at situationen var blevet gransket på video.

2-0 ved pausen var i virkeligheden billigt sluppet for gæsterne. Og umiddelbart efter pausen var Brøndby tæt på at komme tilbage i kampen på en ren foræring.

En slem fejl på den skotske midtbane gav Mikael Uhre en friløber efter blot 20 sekunders spil. Men topscoreren placerede sin afslutning uden om den ene målstolpe.

Der blev ikke scoret i de sidste 45 minutter, selv om Rangers var tæt på at øge føringen flere gange. Scott Arfield ramte overliggeren, mens Fashion Sakala kiksede, da han var alene med Thomas Mikkelsen.

At Brøndby ville få det svært mod hold som Lyon, Rangers og Sparta Prag er ingen overraskelse. Men det må vække en smule bekymring, at holdet har skabt så få chancer i sine første tre kampe.

Et defensivt udgangspunkt gav point i den første kamp mod Sparta Prag. I de to næste opgør har Brøndby reelt ikke kunnet true modstanderne.

Det positive er, at der kun er tre point op til den andenplads, der betyder avancement fra gruppespillet. Men en sejr er snart påkrævet, hvis det håb skal overleve ret meget længere.