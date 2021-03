Rangers er skotsk mester for første gang i ti år

Rangers vandt lørdag 3-0 hjemme over St. Mirren og kunne derefter vente på Celtics resultat søndag.

Celtic spillede søndag eftermiddag blot 0-0 ude mod Dundee United, og det betyder, at Rangers ikke længere kan hentes på førstepladsen.

Rangers FC er skotsk mester for første gang siden 2011.

Der var ellers lagt op til, at Rangers kunne sikre sig titlen mod netop ærkerivalen i næste spillerunde, men den indbyrdes kamp på Celtic Park 21. marts bliver nu anderledes betydningsløs.

Rangers har Steven Gerrard som manager, og i sit tredje år som styrmand for holdet kan den tidligere Liverpool-anfører fejre en stor triumf i klubben.

I hele denne sæson har Rangers ikke tabt en eneste ligakamp. I 32 kampe er det blevet til hele 28 sejre og fire uafgjorte opgør.

Rangers har 88 point som førerhold, mens Celtic har 20 point færre på andenpladsen med seks kampe tilbage i sæsonen.

Ud over den hjemlige succes har Rangers også spillet sig frem til ottendedelsfinalen i Europa League, hvor tjekkiske Slavia Prag er modstanderen over to kampe.