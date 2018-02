Randers-truppen stoler trygt på ny cheftræner

Klubbens bestyrelse afviser ikke, at Bertelsen kan blive en permanent løsning, og trods nederlaget i Parken har klubbens tidligere chefscout også fuld opbakning fra spillertruppen.

- Rasmus er en rigtig Randers-dreng, og han ved, hvad klubben står for. Det er vi fulde af fortrøstning over. Det har slet ikke været et tema for os, om vi skal have en anden træner. Vi er trygge ved ham og resten af trænerteamet.

- Det er ham, der kender os bedst. Jeg mener, at det vil være lidt panikagtigt at tage en ny mand ind nu og satse på, at det holder til slut. Jeg synes, at det er den bedste løsning, siger anfører Mads Agesen.

Selv glæder Rasmus Bertelsen sig over at være i cheftrænerrollen, og han håber, at han er den rette mand for klubben.

- Bogstaveligt talt blev jeg kastet for løverne mod FCK. Det var en oplevelse, men selvfølgelig ikke den oplevelse, jeg havde drømt om.

- Jeg er stolt over at stå i spidsen for min klub, og jeg føler opbakning fra spillerne og teamet.

- Hvis tingene fungerer, ser jeg ingen grund til at ændre det, og det er ikke en rolle, jeg på nogen måde er afvisende over for. Jeg har været cheftræner i mange år, så rollen passer mig fint, og jeg synes, at jeg har kompetencerne, siger Rasmus Bertelsen.

Med nederlaget til FC København er Randers fortsat sidst i tabellen, hvor holdet har 14 point efter 20 kampe.