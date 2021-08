Randers-træner vil undgå kæmpe rotation i tæt program

Cheftræner Thomas Thomasberg vil forsøge at undgå en alt for stor rotation fra kamp til kamp, men han er samtidig klar over, at truppens bredde kan være nøglen til at præstere i de mange kampe.

Søndag spillede Randers 1-1 mod AaB i Superligaen, hvor Thomasberg havde skiftet nyindkøbet Vincent Onovo, Jacob Ankersen og Tosin Kehinde ind i forhold til tidligere på ugen mod Galatasaray.

Træneren håber, at han fremadrettet kan rotere på samme måde som i søndagens kamp.

- Vi skifter dem, hvor det giver god mening i forhold til dosering og kræfter, men holdet skal samtidig se ordentligt ud og have kontinuitet, så vi skal ikke skifte seks spillere hver gang.

- Jeg håber på, at det er sådan, vi kan gøre det fremadrettet, hvor vi skifter tre-fire mand.

Til trods for at Thomasberg vil undgå alt for stor udskiftning, arbejder han ikke med en fast startopstilling.

- Lige nu har jeg ikke noget, der hedder start-11. Vi skal gerne have et stort antal spillere, som kan gøre sig til, så vi i hver kamp kan finde nogle procenter, og det er derfor, vi skifter på holdet.

På torsdag skal Randers ned og forsvare et 1-1-resultat mod tyrkiske Galatasaray, og her vil Randers jagte avancement til gruppespillet i Europa League, selv om det bliver en stor mundfuld.

- Chancevurderingen er 80 procents chance i Galatasarays favør, vurderer Thomasberg og fortsætter:

- Men lige meget, hvad jeg siger af procenter, så vil vi gå ned og spille vores chance. Om chancerne er store eller små gør ingen forskel. Det vigtigste er, at vi går ud og spiller et spil, hvor vi ser gode ud både defensivt og offensivt, for der kommer et andet tryk fra dem.

En af de offensive profiler Vito Hammershøj-Mistrati glæder sig til en kamp, som er en af klubbens største. Han føler bestemt, at Randers lever før returopgøret.

- Vi føler, at chancerne er okay. Da vi spillede kampen i torsdags, følte jeg ikke, at Galatasaray havde et niveau, som vi ikke kunne være med på, siger Hammershøj-Mistrati, som scorede Randers' enlige mål mod AaB.