Randers-træner vil hurtigt væk fra bunden

Det glæder cheftræner Ricardo Moniz, der håber, at holdet kan bygge videre på den igangværende stime og komme væk fra den tunge ende i tabellen.

- Først og fremmest er vi væk fra 14.-pladsen, og for det andet er vi inde i en stime. Forhåbentlig kan vi med vores hjemmekamp fredag komme helt ud af bundstriden, siger Moniz.

Randers har tidligere i sæsonen kæmpet hårdt med at score mål, men mod Lyngby kendte holdet sin besøgelsestid til trods for en lav boldbesiddelse.

- Mod både AGF og Brøndby havde vi meget boldbesiddelse, men det er ikke nødvendigvis nok i fodbold. Det har været problemet, at vi ikke har scoret.

- Mod Lyngby scorede vi to gode mål i første halvleg af Joni Kauko og Bashkim Kadrii. Det sidste kontramål var også godt, og det er et plus, at vi fik scoret tre mål, siger træneren.

Ricardo Moniz blev ansat som Randers-træner i begyndelsen af oktober, men allerede nu er hollænderen imponeret af niveauet i den bedste danske række.

- Jeg har været her i fire-fem uger nu, og jeg kan sige, at den danske liga er rigtig god. Den er atletisk og meget fysisk stærk. Holdene er godt organiseret, og det er svært at skabe målchancer.

-Det er anderledes end i Holland. Der er brug for flere kampafgørende spillere, som Bashkim Kadrii var for os i kampen. Han var kampafgørende med sin scoring til 2-0, siger Moniz.

Med søndagen sejr kravler Randers FC op på tabellens 12.-plads. Næste opgave for Moniz' tropper er på fredag, hvor Sønderjyske kommer på besøg.