Randers-træner vil appellere til spilleres vinderinstinkt

Randers FC vandt torsdag pokalturneringen efter en flot finalesejr over Sønderjyske, men i Superligaen har den kronjyske klub ikke meget mere at spille for.

Ifølge Randers-træner Thomas Thomasberg kan man dog godt finde motivation andetsteds end tabellen.

- Når jeg skal hjem og spille Ludo, vil jeg også vinde. Det er i grove træk det, som det handler om. Vi går på træningsbanen for at blive bedre og for at konkurrere.

- Der skal være et indre drive, så det ikke kun er ydre faktorer, der kan motivere os. Jeg appellerer meget til spillernes indre vinderinstinkt, og det så vi mod FC Midtjylland, siger Thomasberg.

Indsatsen mod FC Midtjylland bar i hvert fald ikke præg af en tidlig feriementalitet. Kampen endte 1-1, og FCM havde svært ved at bryde igennem Randers' forsvar.

- Det var en fremragende indsats. Spillerne tog arbejdshandskerne på, og det var en kæmpe bedrift, siger træneren.

Midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati, som har været en afgørende spiller for Randers i sæsonen, og som også scorede mod FCM, bekræfter, at den kedelige tabelplacering ikke dysser spillerne i søvn.

- Vi er jo professionelle fodboldspillere, så selvfølgelig leverer vi. Vi er ikke gået på sommerferie endnu.

Randers har to kampe tilbage i sæsonen, inden en spændende ny sæson med europæisk deltagelse venter.