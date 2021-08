Randers-træner om profilsalg: Vi er på højde med Brøndby

Midtbanespilleren Mathias Greve har været vigtig for Randers FC og blev blandt andet den helt store helt i sidste sæsons pokalfinale med to mål og en pokalfighter-titel.

Greves afsked med Randers var naturlig, mener klubbens cheftræner, Thomas Thomasberg.

- Han havde et ønske om at komme afsted, og tingene passede sammen nu.

- Jeg fortæller altid mine spillere, at Randers kun er et midlertidigt sted for dem. Spillerne skal have et ønske om at komme videre fra Randers og drømme stort, siger Thomas Thomasberg.

Cheftræneren mener dog ikke, at Greves skifte til Brøndby er et skridt op - blandt andet fordi kronjyderne lige nu topper Superligaen.

- Vores hold er på højde med Brøndby, og det har jeg også fortalt Greve, siger Randers-træneren.

Forsvarsgeneral Erik Marxen er enig i den betragtning.

- Jeg havde foretrukket, at han var røget til udlandet i stedet for Brøndby.

- Jeg var brandærgerlig, da jeg hørte det, for han er en fantastisk fodboldspiller.

- Han er også fantastisk uden for banen, og derfor var det ekstra ærgerligt. I det store billede og rent økonomisk var jeg dog forstående for skiftet.

- Der skal være et godt flow af spillere ind og ud i en klub som vores, og jeg er glad for, at vi kun mister én topspiller ad gangen, siger Marxen.

Salget af Greve har åbnet op for, at der kan blive handlet endnu mere i Randers, inden transfervinduet lukker.

- Vi henter en central midtbanespiller og en kantspiller. Derudover vil vi gerne have en mere oppe foran med noget mere x-factor, siger Randers-træneren.

Mathias Greve nåede i denne sæson at bidrage med et mål og to assist i Randers.