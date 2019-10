Randers-træner kræver ydmyghed efter stime af sejre

Skal stimen af sejre fortsætte, så kræver det ifølge Randers-træner Thomas Thomasberg, at spillerne fortsætter med den ydmyge tilgang.

Søndag lykkedes det kronjyderne at sikre klubbens femte sejr i træk, da holdet hjemme slog lokalrivalerne fra AGF med 2-0.

- Vi skal holde skruen i vandet og gøre de ting, der gør os gode, for hvis vi begynder at slække på det, så kommer vi i problemer.

- Det er ikke fordi, at vi er en klasse bedre end de andre hold i Superligaen, siger Thomasberg.

Randers-anfører Erik Marxen ser frem til landsholdspausen, som holdet skal bruge på at fastholde jordforbindelsen.

- Nu har vi heldigvis god tid til at komme ned igen, fordi lige nu nyder vi det og fornemmer, at træerne vokser ind i himlen, siger han.

Erik Marxen er ikke bekymret for, at truppen ikke kan holde benene på jorden med tanke på den svære udekamp om to uger mod FC Midtjylland.

- Det kan blive en blive en brat opvågning oppe i Midtjylland, men jeg tror, at det giver sig selv. Vi ved godt, hvor det er, vi skal hen at spille, og jeg har i hvert fald ikke prøvet at vinde deroppe før, siger Randers-anføreren.

Thomas Thomasberg er glad for, at det lykkedes Randers at fortsætte rækken af sejre og samtidigt bryde AGF's selv samme, da gæsterne mødte op med seks sejre i træk.

- Det er fedt at forlænge vores egen stime, og at det går ud over AGF.

- Nu er vi gået lidt under radaren og har mødt tre hold, som vi håbede på at slå, men det er de seneste to sejre mod AAB og AGF, der har flyttet noget, siger han.

Randers overhalede med sejren AGF i tabellen og indtager nu tredjepladsen.