Randers-træner hylder mentaliteten efter sejr over Vejle

- Det mentale var nøglen til succes. Spillerne har fortjent sejren, fordi de har arbejdet hårdt og ikke tvivlet på holdet. Det var en stor lettelse, siger Thomasberg.

- Folk har spurgt mig, hvad der har manglet, og hvad der skulle laves om. Kunsten for os var at have troen på, at hvis vi fortsatte på samme måde, så skulle anstrengelserne nok give udbytte.

- Vores præstationer set over alle syv kampe i ligaen har været på et godt niveau. Vi har spillet et par kampe, hvor det næsten har været mirakuløst, at vi ikke har vundet dem.

En af målscorerne mod Vejle, Vito Hammershøj-Mistrati, fortæller, at han og holdkammeraterne har holdt humøret højt, selv om det har været en hård tid.

- Vi har ikke været nede i kulkælderen overhovedet. I nederlagene har det været vores egen skyld, at vi har tabt. Vi er ikke blevet kørt ud af banen, siger Hammershøj-Mistrati.

- Nu har vi fået hul på bylden, så nu har hele holdet forhåbentlig den selvtillid, der skal til for at sparke boldene ind i næste kamp, siger han.

Randers rykker op på Superligaens ottendeplads og har syv point efter ligeså mange kampe.

Vejle måtte samtidig afgive ligaens førsteplads, da holdet nu har en dårligere målscore end Sønderjyske og FC Midtjylland, der ligesom vejlenserne har 13 point.