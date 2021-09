Randers-træner efter uafgjort: Det føles som en sejr

Randers tog torsdag hul på klubbens første europæiske gruppespil nogensinde, og det blev en positiv oplevelse for træner Thomas Thomasberg.

Resultatet kom efter en hårdt kæmpet kamp, hvor kronjyderne i store dele af opgøret var presset hårdt i bund og både var bagud med 0-1 og 1-2.

Thomas Thomasberg var derfor godt tilfreds med at hente et point.

- Med kampens udvikling og med det, vi var oppe imod, føles det mere som en sejr end et nederlag.

- Jeg synes, at vi kæmpede godt. Vi var oppe imod en virkelig god modstander - både på det individuelle plan og på holdet som helhed.

- Vi havde drømt om en sejr. Når vi nu ikke kunne få det, så er uafgjort det næstbedste. Når det er første kamp i gruppespillet, er det rart at få slettet nullet fra pointtavlen.

Randers' udlignende og pointsikrende mål kom efter en dødbold, som den 22-årige forsvarsspiller Simon Graves fik hovedet på. Det var i øvrigt Graves' første seniormål, og han er glad for, at det faldt i så afgørende en kamp.

- Det er ikke rigtig gået op for mig endnu, men det er jo en vanvittig følelse, der er svær at beskrive.

- Man føler bare, at det hele går amok, og man prøver at få det ud i jubelscenen, siger Graves, der godt kunne mærke, at niveauet i kampen var højere end normalt.

- Jeg kunne hurtigt mærke, at der var en tand eller to i niveauforskel på Superligaen og AZ Alkmaar, siger Graves.

Begge Randers' mål blev scoret efter dødbolde, hvilket glæder Thomas Thomasberg.

- Man kan sige, at det gik over al forventning på dødboldene.

- Peter Vindahl (dansk AZ Alkmaar-målmand, red.) havde fortalt os, at det var sådan, vi skulle gøre imod dem.

- Når de har en målmand, der ikke gider at gå ud og tage den, kan vi lige så godt stange bolden ind, siger Thomasberg.

Ifølge Thomasberg havde Vindahl i et interview før kampen udtalt, at Randers ikke var meget andet end et dødboldshold. Men den udlægning køber AZ Alkmaar-målmanden ikke.

- Jeg ved ikke, hvor Thomasberg har det fra. Jeg sagde før kampen, at de var gode på dødbolde, og at vi skulle være opmærksomme på det.

- Jeg tænker stadig ikke, at Randers er et særligt boldbesiddende hold. Det er ikke sådan, jeg husker dem fra Superligaen, siger Vindahl, der kom til AZ Alkmaar fra FC Nordsjælland denne sommer.