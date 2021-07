Randers-træner: Vi gjorde ondt på Vejle

- I vores parathed og i kvaliteten af det, jeg så inde på banen, var vi bare bedre.

- Vi har så mange flere og større chancer, end de har. Selv om skudstatistikken ender nogenlunde lige, så noterer jeg ikke, at vores målmand har en redning.

- Vi var inde, hvor det gjorde ondt, og havde vi gjort mere ondt, så havde vi også scoret mere end to mål. Alt i alt så var det bare en fortjent sejr, siger Thomas Thomasberg.

Også Randers' offensive es Mathias Greve var tilfreds med holdets præstation i søndagens kamp.

- Det var en drømmestart. Vi kom ud fra start af og lavede gode kombinationer - især ved de to mål, siger Greve.

Han mener, at sejren sagtens kunne have været blevet større.

- Vi havde to rigtig store chancer i anden halvleg og kunne have lukket den til 3-0.

- Det sværmede langtfra med målchancer til Vejle, siger Mathias Greve.

Hos Vejle fik Carit Falch ikke den bedste start på sin nye tilværelse som cheftræner for hjemmeholdet.

- Det var resultatmæssigt ikke den ønskede start, og vi vidste godt, at det ville blive en svær opgave.

- Jeg synes, vi startede fint i kampen, hvor vi også havde nogle gode chancer, men så synes jeg, at vi mistede initiativet.

- Vi mistede vores fart i bolden, og presset sad ikke altid, som det skulle.

- Samtidig lavede vi nogle store, graverende fejl, siger den 44-årige Vejle-træner.

I samme ombæring roser Carit Falch Randers, som, han mener, var bedre og mere kyniske i søndagens kamp.

- Randers er et meget afklaret hold. Det kunne man også se, og de spillede en god og kontrolleret fodboldkamp, hvor de vandt på de ting, som de kunne.

- Man kunne se det, ved de chancer de fik. Der var ingen kære mor, og den bliver bare sat i kassen.

Han fortæller også, at Vejles ambition for sæsonen er at etablere sig og undgå at skulle kæmpe med om nedrykning i slutningen af sæsonen.

- Vi skal etablere os og undgå at ligge søvnløse om natten til sidst i sæsonen i forhold til, om vi rykker ud eller ej.

For at det skal blive en realitet, mener Carit Falch at visse ting skal forbedres i forhold til søndagens kamp.

- Vi skal helt klart blive bedre i vores presspil og blive til at skabe og afslutte chancerne, siger Carit Falch.