Randers-træner: Spillerne er ved at være trygge

- Vi er ved at finde et udtryk, som giver mening ude på banen, og som spillerne ser ud til at være trygge i både offensivt og defensivt, siger Randers-træner Rasmus Bertelsen.

Han slår dog fast, at spillerne ikke må tro, at det hele nu kommer af sig selv.

- Vi ved godt, at det ikke kan bruges til ret meget, hvis det går galt i de næste fire kampe. Så kan vi sige, at processen var fin, men det gik ikke alligevel.

- Så vi står med en god fornemmelse nu, men den er ikke meget værd, hvis vi taber over to kampe til Helsingør.

Randers har mødt Helsingør to gange i denne sæson, og her vandt Helsingør det første opgør, mens den anden kamp i Randers endte 0-0.

- Vi står ikke specielt godt til dem, siger Rasmus Bertelsen.

- Vi har ikke scoret mod dem. Det er et svært hold for os at spille mod, og de kommer med en god gejst.

Randers har dog ikke tabt i tre kampe og er generelt begyndt at se mere solide ud, og det tager cheftræneren med ind til Helsingør-kampene.

- Vi skal virkelig være på mærkerne. Men jeg tror, vi kommer ind med en anden indgangsvinkel denne gang, så måske står vi bedre rustet til dem nu.

En af forårets helt store Randers-profiler har været georgieren Saba Lobzhanidze, der i de seneste seks kampe har scoret seks mål.

Han udgik efter en halv times spil af kampen mod Lyngby, og Rasmus Bertelsen er ikke sikker på, om han er klar til næste uges vigtige kamp.

- Status er, at han havde lidt bøvl med sit knæ, og derfor måtte han ud. Meldingerne går på, at det ikke nødvendigvis er så galt.

- Jeg er ikke læge, så jeg kan ikke sige, om han kan spille søndag, siger Rasmus Bertelsen.