Randers-træner: Ikke langt fra at true Galatasaray

Det blev ikke til en plads i Europa League-gruppespillet for Randers, der over to kampe tabte 2-3 til Galatasaray.

- Vi er selvfølgelig skuffede, men det er rart at se, at der ikke er så lang vej til at true et hold som det her over to kampe. Det er selvfølgelig, fordi vi har et godt hold og et hold, der står sammen, sagde han på pressemødet efter kampen.

Efter 1-1 i Randers tog Thomasbergs mandskab til Recep Tayyip Erdogan Stadium i Istanbul med visheden om, at en smal sejr var nok til avancement.

Kampens begyndelse kunne ikke have været meget bedre set med Randers-briller, da østrigeren Marvin Egho bragte gæsterne på 1-0 efter 11 minutter.

Men et bombardement mod Randers-målet i begyndelsen af anden halvleg vendte kampen fuldstændig på hovedet.

- Der kom et stormvejr i anden halvleg, som vi ikke kom helt ud af. Det var selvfølgelig ærgerligt, at der ikke gik længere, før de fik målet til 1-1. Det kunne godt have givet os endnu mere tro på, at vi kunne have holdt hele vejen, sagde han.

Randers fik stoppet blødningen en smule og fik genbesøgt Galatasaray-feltet i flere tilfælde. Men det tyrkiske hjemmeholdet ramte også træværket flere gange og var generelt tæt på at score for tredje gang.

- De var selvfølgelig tættere på 3-1, end vi var på 2-2. Men vi gav det et skud til sidst, og jeg sagde til dem, at jeg er meget tilfreds med den gruppe, vi har, sagde Thomasberg.

Som vinder af pokalturneringen var Randers sikret en plads i playoffrunden i Europa League-kvalifikationen.

Nederlaget sender nu kronjyderne i Conference Leagues gruppespil, der er Europas tredjebedste turnering.

- Selvfølgelig er vi skuffede over, at vi ikke kunne nå ind til det bedste af de her gruppespil. Men forhåbentlig er der også lidt lærepenge til de kommende kampe. Det er sådan her, det kan se ud på udebane. Vi skal op i det gear, vi var i første halvleg for at have en chance for at komme herfra med noget, sagde Thomas Thomasberg.

Både Randers og FCK er med, når der fredag klokken 13.30 trækkes lod til Conference League.

FCK er placeret i øverste seedningslag - Randers i fjerde og nederste.