Randers-træner: Horsens gør nok arbejdet færdigt

Thomasberg tror dog, at Horsens slår Hobro og dermed gør Randers' egen kamp mod Esbjerg ligegyldig.

- Vi er skuffede over, at vi ikke har kunnet holde førstepladsen og afgøre det selv, og jeg forestiller mig, at Horsens gør arbejdet færdigt i sidste runde, siger Thomasberg.

- Hvis jeg var Hobro, som ikke har noget på spil, ville jeg udelukkende tænke på mig selv og fokusere på næste kamp, så det er kun helt naturligt, hvis de gør det.

Thomasberg vil gå efter at vinde kampen mod Esbjerg, men vil ikke risikere skader og karantæner frem mod de kommende kampe om europæisk deltagelse.

- Vi går stadig på banen på onsdag for at vinde kampen, men vi kommer nok ikke til at satse absolut alt for at vinde, siger Thomasberg.

Randers er blandt de klubber, som har kunnet mærke coronakrisen medføre økonomiske udfordringer.

Derfor er førstepladsen og den ekstra million ikke uden betydning, forklarer sportsdirektør Søren Pedersen.

- Vi går efter at vinde alle kampe, og det gør vi også på onsdag, for de penge betyder rigtig meget, siger Søren Pedersen.

- Det bliver svært, og det ligger i hænderne på Horsens, men det vil være rart, hvis det havner hos os.

Midtbaneprofilen André Rømer understreger, at truppen vil gøre, hvad den kan for at hjælpe klubben økonomisk.

- Vi spiller for klubben, vi spiller med logoet på brystet, så vi vil gøre alt for at hjælpe klubben så meget som muligt.

- Det betyder rigtig meget for klubben, der som så mange andre klubber er hårdt ramt af coronakrisen, og en million ekstra i kassen betyder selvfølgelig noget.

- Vi kan ikke gøre andet end at forsøge at vinde kampen, og så må vi se, om det rækker, siger Rømer.

Både Randers-Esbjerg og Horsens-Hobro spilles onsdag klokken 18.