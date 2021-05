Randers støder Sønderjyske af pokaltronen med storsejr

Randers FC kan kalde sig pokalmester for anden gang i klubbens historie efter en overbevisende 4-0-sejr over Sønderjyske i finalen.

Med titlen følger en plads i kvalifikationen til Europa League, og glipper den, er Randers sikret deltagelse i gruppespillet i Conference League i næste sæson.

Finalen, der blev spillet i Aarhus foran 7981 tilskuere, blev fra første fløjt dikteret af Randers. Randers kom blæsende fra start og støbte fundamentet for sejren i de første syv minutter med to lynmål.

Efter et minut skød Randers-midtbanespilleren Lasse Berg Johnsen på mål, og Sønderjyske-keeper Lawrence Thomas vippede den til hjørnespark. Det tog Randers-anfører Erik Marxen sig af, og det indadskruede spark gik i mål til 1-0 efter blot to minutter.

Det var faktisk Lawrence Thomas, der bugserede bolden i eget net, og han så skidt ud i situationen. Thomas havde fået chancen i stedet for Nicolai Flø, der ellers havde stået samtlige pokalkampe frem til finalen.

Kort efter var den gal igen i Sønderjyskes forsvar, da Randers-kantspilleren Mathias Greve tæmmede bolden i feltet og fik tid og plads nok til at hamre 2-0-målet ind.

Så var det klyngetid for Sønderjyske-spillerne, som samledes inde på midten af banen og fik talt om den skrækkelige start.

Sønderjyske virkede til at ryste chokstarten af sig og begyndte at etablere noget fornuftigt spil frem ad banen. Rilwan Hassan hamrede to gange på kassen midtvejs i første halvleg, men begge gange reddede Randers-keeper Patrik Carlgren forsøgene.

Et fly fløj kort efter hen over stadion med et banner med teksten "Kronjyllands stolthed" slæbende efter sig på den lyseblå himmel.

Sønderjyskes angriber Anders K. Jacobsen testede også Carlgren, som modsat sin makker i det modsatte bur kom langt bedre fra start.

Lawrence Thomas havde dog en god redning på et forsøg fra Randers-spilleren Vito Hammershøy-Mistrati at slutte første halvleg af på.

Fra anden halvlegs start kom Sønderjyskes Emil Holm og Emil Frederiksen på banen, og det gav noget mere fart hos de forsvarende pokalmestre. Holm fik også ramt muren Carlgren. Ind ville bolden bare ikke for sønderjyderne.

I stedet afgjorde Randers reelt kampen med målet til 3-0 efter endnu et farligt hjørnespark. Ingen fulgte med Randers-stopperen Simon Piesinger, som sneg sig rundt i feltet og steg umarkeret til vejrs og pandede 3-0-målet i kassen efter 53 minutter.

Nærmest symbolsk for Sønderjyske trak tunge grå skyer ind over stadion, og regnen begyndte at sile ned.

Med de sidste krampetrækninger forsøgte Sønderjyske at få reduceret, men uden held, og spændingen udeblev. Tværtimod lukkede og slukkede Randers med Greves andet mål i kampen til 4-0 efter 81 minutter.

Målet blev fejret ude hos Randers-fansene, der kort efter sang "god tur hjem" til de skuffede Sønderjyske-fans.