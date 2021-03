Randers slår FCK og booker plads i mesterskabsspillet

Efter flere sæsoner lige uden for top-6 lykkedes det søndag Randers endeligt at spille sig i Superligaens mesterskabsspil, da FC København blev slået med 2-1 på hjemmebane.

Det holdt dog ikke kronjyderne tilbage, som efter en lige kamp med et lille overtag til FCK hev alle tre point mod københavnerne for anden gang i sæsonen.

Randers starter mesterskabsspillet på femtepladsen med 32 point for 22 kampe, hvilket blot er tre point efter FCK på fjerdepladsen, som halter gevaldigt efter i guldkampen.

Her har københavnerne nu hele ti point op til førerholdet Brøndby, som spillede 1-1 mod AGF som står noteret for 38 point på tredjepladsen. På andenpladsen er FC Midtjylland med 43 point efter en 5-0-sejr over Vejle, mens FC Nordsjælland blev sidste hold i top-6, efter holdet vandt 2-1 over Sønderjyske.

Efter en lige start bed FCK fra sig i det 11. minut, da Jonas Winds skudforsøg prellede af på den ene stolpe.

Det startede en periode, hvor FCK skabte et lille overtag, men alligevel var det Randers, som efter 37 minutter bragte sig foran.

Her afsluttede norske Lasse Berg Johnsen et perfekt udført kontraangreb, da han sparkede hjemmeholdet på 1-0 med sin første superligascoring.

Under to minutter efter sørgede FCK-midtbanespilleren Lukas Lerager dog for, at pausestillingen blev 1-1, da han sendte bolden i mål fra tæt hold.

Randers var i en relativt komfortabel position i forhold til top-seks lidt efter pausen, da AaB i Aalborg var bagud med 0-2 mod OB.

Dermed var det FCK, der havde mest at spille for, og det viste sig også på banen, hvor gæsterne kombinerede, mens Randers lurede på omstillinger.

Med ti minutter igen var dog ikke en omstilling, men et flot angreb, som Randers' Mathias Greve afsluttede, da han blev matchvinder med sit mål til 2-1.