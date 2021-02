Randers-profiler vil blive skuffet over at misse top-6

Det går så godt, at to af holdets profiler - Erik Marxen og Vito Hammershøy-Mistrati - vil blive skuffet, hvis Randers ikke for første gang siden strukturændringen i 2016 kommer i top-6 og dermed mesterskabsspillet.

Tirsdag startede kronjyderne forårssæsonen med en stensikker 3-0-sejr på hjemmebane over Horsens.

Sejren betød, at Randers for første gang nogensinde har vundet seks superligakampe i træk.

Og lige netop den stime har øget ambitionsniveauet hos anfører Marxen, som vil blive skuffet, hvis holdet med otte kampe tilbage ikke lykkes med at komme i top-6.

- Vi kan selvfølgelig ikke vide det endnu, men det vil være en kæmpe skuffelse, hvis det ikke er i år, det lykkes.

- Jeg tror på det. Intet er selvfølgelig afgjort endnu, men vi går efter det, og det er målsætningen herfra, siger den 30-årige forsvarsspiller.

Midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati var tirsdag manden bag kampens højdepunkt, da han efter ti minutters spil scorede en kandidat til årets mål.

Også han vil blive træt af, hvis det ikke lykkes at ende i den sjove halvdel, når grundspillet er færdigt.

- Jeg håber virkelig, at det er i år, at det lykkes. De sidste to år har vi misset det med få point, og alle er bare rigtig meget indstillet på, at det er i år, det skal være, siger Mistrati.

Han påpeger, at truppen virker mere sammentømret end før, og at det er nøglen til det sjove slutspil.

- Det er svært at pege på én ting, men jeg tror, det har noget at sige, at den gruppe, vi har nu, har været her rimelig længe.

- Der har været lidt udskiftninger, men det vil der altid være. Den her gruppe har bare været sammen i meget lang tid, og det betyder virkelig noget, siger han.

Anfører Erik Marxen mener, at succesen ligeledes skyldes, at holdet er blevet bedre spillende.

- Jeg synes, vi er blevet mere dominerende på bolden, hvilket giver os meget mere komfortable sejre.

- I nogle af de andre sæsoner har det været mere med hiv og sving, og det hjælper, at vi nu kan styre bolden mere, end vi har gjort før, siger Marxen.