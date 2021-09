Randers-profil føler sig forbandet efter nedtur mod FCM

Efter søndagens opgør var der uenighed i de to lejre, om hvor tæt gæsterne var på at snuppe point med fra topkampen.

Randers-profilen Vito Hammershøy-Mistrati var i hvert fald ikke i tvivl om, at kronjyderne skabte chancerne til at udfordre Superligaens førerhold.

- Jeg ser det som en kamp, hvor vi nærmest spillede til ét mål i anden halvleg. Vi gjorde det okay i første halvleg, og det er jo ikke fordi, FCM væltede sig i chancer.

- Der må ligge en eller anden form for forbandelse for Randers på MCH Arena. Vi havde kæmpe chancer, og vi blev måske også snydt for et straffespark, selv om jeg ikke har set den igen.

- Man kan vel ikke rigtig komme tættere på at få point, siger midtbanekreatøren.

Det synspunkt bakkes op af Randers-træner Thomas Thomasberg, som mener, at Randers burde have fået mere ud af opgøret.

- Vi kunne have fået tre point. Vi stod godt imod, og vi havde bolden rigtig meget. Vi fik de chancer, der skulle til for at score både et og to mål, siger Thomasberg.

I anden halvleg fik Randers presset FCM længere tilbage på banen, men FCM-træner Bo Henriksen kan ikke nikke genkendende til, at Randers skabte mange store chancer.

- Når vi spillede den nok næstdårligste kamp i år og stadig kan vinde, så fortæller det noget om, hvor langt vi er nået med især vores defensive udtryk.

- De havde svært ved at score mod os. De havde godt nok en på overliggeren, men det var jo ikke sådan, at de vadede rundt i chancer og udspillede os på kryds og tværs, siger cheftræneren.

Efter FCM's sejr mod FC København i forrige runde nævnte Bo Henriksen blandt andet Randers som en klub, midtjyderne skal holde øje på i topstriden.

Til trods for at forspringet fra FCM og ned til Randers blev øget til syv point, tager Thomasberg netop den udtalelse som en cadeau til holdets niveau.

- Det må være et tegn på, at vi har gjort det godt, og at vi har et hold, der kan noget. Jeg betragter os ikke som en del af topstriden.

- Jeg betragter os som en del af de syv-otte hold, der skal kæmpe om at komme i top-6, siger Thomasberg.

Randers ligger nummer fire efter ti runder i Superligaen.