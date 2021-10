Randers og Brøndby mærker træthed efter europæisk program

Efter syv kampe i Superligaen, pokalturneringen og de europæiske turneringer på lidt over tre uger var energien ved at løbe ud hos både Brøndby og Randers i anden halvleg af de to holds opgør søndag.

- Det var første gang i sæsonen, at jeg lidt havde den her fornemmelse, at tanken var ved at være tom.

- Også selv om vi prøvede at skifte lidt, så ændrede det ikke rigtig på det, som jeg havde håbet på.

- Man kunne for første gang se, at spillerne virkelig sled med kræfterne, siger Thomasberg.

Det forsvarende mesterhold Brøndby har været skidt kørende i grundspillets første halvdel, og mesterklubben er bare nummer otte med 12 point.

Brøndbys 30-årige viceanfører, Kevin Mensah, ser da også frem til den forestående landskampspause efter en hård periode.

Han nævner, at holdet skal spilles bedre sammen, hvorfor de mange træningspas uden kamp er kærkomment.

- Vi har brug for nogle træningspas i forhold til de relationer, som skal skabes.

- Det bliver et sundt afbræk efter så mange kampe, og så skal vi få skabt lidt mønstre og relationer på træningsbanen, siger han.

Randers har været anderledes godt kørende i sæsonen, hvor pokalvinderen fra sidste sæson lige nu er nummer fire med 18 point.

Og til trods for at træner Thomasberg mener, at Randers-spillerne så trætte ud mod Brøndby, var det ikke sådan, unge Tobias Klysner havde det inde på banen.

Den 20-årige kantspiller fik ellers fuld tid.

- Jeg synes egentlig ikke, at det kunne mærkes. Vi er et meget godt og fysisk hold, og vi har en meget bred trup.

- Så jeg synes ikke, at det fysiske plager os på nogen måder, siger den unge Klysner.

Begge hold kan se frem til præcis to ugers pause, inden det for Randers' vedkommende gælder en tur til Odense, og for Brøndby et besøg af bundholdet Vejle.