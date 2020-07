Randers møder OB i playoff trods Mistrati-hattrick

Vito Hammershøy-Mistrati scorede hattrick for kronjyderne, da Randers og Esbjerg mødtes i sidste runde af Superligaens nedrykningspuljer.

Trods sejren endte randrusianerne på andenpladsen i nedrykningspulje 2. Dermed skal Randers møde OB i to playoffkampe.

Alt imens var Esbjergs nedrykning allerede en realitet forud for onsdagens kamp.

Det var dog nedrykkerne, der lagde bedst ud i Randers trods intet at spille for. Esbjergenserne startede med et højt pres, mens hjemmeholdet løbende kæmpede sig ind i kampen.

Ni minutter inde i opgøret var Rodolph Austin tæt på at bringe gæsterne foran. På et frispark fra distancen sendte anføreren bolden på overliggeren.

En halv time ind i kampen var Esbjerg igen farlige.

Randers' forsvarsveteran Johnny Thomsen formåede ikke at afvise en dyb stikning, som blev dirigeret videre til Daniel Anyembes fødder. Herfra lobbede backen den over målmand Patrik Carlgren til 1-0.

Halvvejs inde i anden halvleg var angriber Al-Hadji Kamara i aktion. Her steg sierraleoneren højest på et indlæg og lagde bolden af til midtbanespiller Vito Hammershøy-Mistrati, der gjorde det til 1-1.

Med ti minutter tilbage af kampen slog Mistrati igen til.

Angriberen Emil Riis modtog bolden ved baglinjen, hvorfra han lagde den af til midtbanespilleren, der med et skud helt oppe i hjørnet scorede sit andet mål i kampen.

I overtiden fik Mistrati så sit hattrick, da han fangede en dyb bold efter et hjørnespark, hvor Esbjerg-målmand Vito Mannone var med fremme. Dermed blev den tredje scoring sikret på et frit mål.

Randers' første kamp mod OB i europaplayoff spilles lørdag.