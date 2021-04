Randers-midt kritiserer selvtilfredshed: Vi skal kræve mere

Tilfredsheden kan imidlertid have nået et for højt niveau i Randers-truppen, der blot har fået et enkelt point i de hidtil fem kampe i mesterskabsspillet.

Det antyder midtbanespiller Vito Hammershøy-Mistrati i hvert fald.

- Vi har ikke rigtigt noget at tabe. Vi har opnået vores mål med top-6, og vi er også i pokalfinalen, siger han.

- Det er måske lidt vores akilleshæl lige nu, i forhold til at vi har opnået vores mål med top-6, og så skal vi også helst vinde pokalfinalen. Vi må yde det sidste for at få fat i de sidste procenter.

- Det er ikke svært at sætte sig op, men det ligger lidt i alles underbevidsthed, at det ikke gælder liv eller død, som det plejer, når man eksempelvis spiller kampe i nedrykningsspillet.

- Det skal vi arbejde på. Det er en ny tid for os. Vi må hanke op i os selv og kræve endnu mere, siger Hammershøy-Mistrati.

Søndag tabte kronjyderne med 0-2 på udebane mod Brøndby, men cheftræner Thomas Thomasberg kunne ikke efterfølgende nikke genkendende til sin midtbanespillers kritik.

- Synes I, Brøndby så mere parate ud end os, spurgte han retorisk, inden han fortsatte:

- Vito er nogle gange lidt i sine følelsers vold. Jeg konstaterer bare, at jeg kunne se et hold, der arbejdede rigtigt hårdt, som de skulle. Der var noget galt, hvis jeg kunne sige, at der manglede fem procent i løbevilligheden, men det gjorde der ikke.

Med pokalfinalen om hjørnet vil man som Randers-spiller helst undgå skader, der kan spolere en af de helt store kampe i karrieren.

Det er dog ikke noget, der fylder i truppen, forsikrer Vito Hammershøy-Mistrati.

- Nej, jeg tror ikke, folk går og er bange for at blive skadet, men vi har nogle spillere, der nok godt kunne spille, hvis det gjaldt liv eller død.

- Så selvfølgelig bliver der tænkt lidt ekstra over tingene, fordi det ville være surt for alle, hvis man blev skadet, fordi man skulle spille en kamp mod Brøndby, siger Vito Hammershøy-Mistrati.

Selv om Thomas Thomasberg ikke er enig i kritikken, så anerkender han, at resultaterne ikke har været gode nok.

- Det er for dårligt. Og havde vi været i nedrykningsspillet, så havde der været krise.

Randers' næste opgave er på hjemmebane mod Brøndby søndag.