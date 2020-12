Randers-målscorer: Det hele spiller for tiden

Han var også manden bag kronjydernes 2-1-mål, som han satte ind med hovedet efter et hjørnespark midtvejs i anden halvleg.

Vito Hammershøy-Mistrati kom på banen for Randers FC fra anden halvlegs start i fredagens kamp mod Vejle og var med til at vende 0-1 til 3-1.

Sejren var Randers' fjerde på stribe i Superligaen, og dermed er holdet kommet sig ovenpå den dårlige sæsonstart. Der blev det til bare syv point i otte kampe.

Nu er holdet på 19 point for 12 kampe, og derfor synes Mistrati da også, at det går ret så godt i Randers.

- Det er sjovt at være Randers-spiller for tiden. Vi har scoret rigtig mange mål, og vi har vundet vores kampe relativt sikkert. Det hele spiller for tiden, siger målscoreren.

At han kom ind fra bænken, kunne han også glæde sig over efter kampen.

- Det var rigtig dejligt, og det er altid dejligt at komme ind og score. Vi fik scoret hurtigt i anden halvleg, og derefter kunne man godt mærke, at Vejle var ramt.

- Så fik jeg scoret, og Rømer (Andre, red.) lukkede kampen lige bagefter, og derfra var det på "cruise control" hjem, lyder det fra Mistrati.

Rømers straffesparksmål til 3-1 var hans fjerde denne sæson, og han var ligeledes glad efter sejren trods en dårlig første halvleg.

- Det føles rigtig godt for tiden, og det er sjovt. Lige i øjeblikket er det åbenbart bare nok med en enkelt god halvleg.

- For anden uge i træk spillede vi en forfærdelig første, og vi skulle lige ind og kigge hinanden i øjnene og hanke op i hinanden. Tilgengæld spillede vi en rigtig god anden halvleg, siger midtbanemanden.

Randers' træner Thomas Thomasberg var ikke til stede til kampen, da han er smittet med coronavirus.

Derfor var assistenttræner Rasmus Bertelsen igen ved roret i fredagens kamp mod Vejle. Han var tilfreds med spillernes præstation efter pausen, som ifølge ham godt kunne have givet endnu flere mål.

- Der var ikke mange fingre at sætte på indsatsen. Hvis man skulle være rigtig grov, så skulle vi vel have scoret et par stykker mere.

- Vi har otte store chancer i halvlegen, så der var et par stykker mere at komme efter, men det er svært at være utilfreds, konstaterer Randers-vikaren.