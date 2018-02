Randers henter svensk VM-profil: Hun er en drømmespiller

Roberts, der kommer til Randers på en toårig kontrakt, har tidligere optrådt for TTH Holstebro og har siden været forbi svenske Sävehof og ungarske Erd.

- Drømmespiller er det første ord, der falder mig ind, indleder træner Niels Agesen.

- Jamina er en vindertype, hun kan og tør afgøre kampe. Der findes ikke mange, som er så bevægelige, og derfor er hun dygtig i såvel mand-mand spillet, tempospillet samt kontraspillet.

- Desuden kan hun dække alle positioner i forsvaret. Det har været vigtigt for os at tiltrække en spiller med X-faktor, og det synes jeg, at vi får i Jamina Roberts, lyder det fra træneren.

Julia Eriksson, der ligeledes er venstreback, har også tegnet en toårig kontrakt med Randers.

Hun har været ude med en rygskade i halvandet år, men er nu tilbage og spiller for Sävehof.

- Julia har et uovertruffet drive og er dejligt direkte i sit spil. Hun vil håndbolden og den kamp, hun har kæmpet for at komme tilbage til håndbolden, fortæller mig, at vi har med en fantastisk fighter at gøre.

- Efter mit første møde med Julia var jeg helt sikker på, at hun kan være medvirkende til at bringe Randers HK tilbage mod toppen, siger Niels Agesen.

Randers ligger aktuelt nummer ni i kvindernes bedste håndboldliga.