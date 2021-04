Randers glæder sig over at slippe for FCM i pokalfinale

Både Randers' cheftræner, Thomas Thomasberg, og profilen Vito Hammershøy-Mistrati lægger da heller ikke skjul på, at det alt andet lige giver bedre muligheder for en pokaltriumf mod Sønderjyske end mod FC Midtjylland, som sønderjyderne overraskende sendte ud i semifinalen.

Det glæder Thomasberg at slippe for FCM, som Randers ikke har formået at vinde over siden 2012.

Efter Randers' semifinalesejr på samlet 3-1 over AGF siger han dog, at kronjyderne ikke skal undervurdere Sønderjyske i en finale, hvor der ifølge ham sjældent er en stor favorit.

- Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer den, så giver det, at vi skal møde Sønderjyske, en bedre mulighed i finalen.

- Næsten uanset hvem man møder i en finale, har jeg dog svært ved at se, at favoritrollen ikke er fifty-fifty, siger Thomasberg.

Mistrati er godt klar over kronjydernes dårlige statistik mod FCM, og det er netop det, der gør, at han glæder sig over, at Sønderjyske vandt.

- Med vores dårlige statistik mod Midtjylland in mente så er vi selvfølgelig glade for, at vi skal spille mod Sønderjyske, fastslår han.

Sønderjyske har haft et forfærdeligt forår i Superligaen med bare to sejre i 11 kampe, men det vil Mistrati ikke lade sig snyde af. Han tror derimod, at sønderjydernes pokalsucces kan sætte holdet lidt i gang.

- Hvis du spørger bookmakerne, er vi nok favoritter, men det kan give et boost til Sønderjyske at slå FCM ovenpå den dårlige stime i Superligaen.

- Det bliver en svær kamp, og i finaler kan alt ske, så det bliver bestemt ikke nemt for os, siger Mistrati.

Sønderjyske går ind til finalen med erfaring fra sidste sæson, hvor holdet vandt finalen med 2-0 over AaB.

Den erfaring kommer dog ikke til at betyde det store, mener Mistrati.

- Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde noget, at Sønderjyske har stået der sidste år, og vi ikke har, mener han.

Finalen spilles den 13. maj på Ceres Park i Aarhus.